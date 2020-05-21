Царство кожи: тюнеры необычно оформили ретро Volkswagen

В венгерской компании Pepita Garage с фантазией подошли к тюнингу авто. Кузов внедорожника Volkswagen 181 обтянули натуральной кожей.

Кузов Volkswagen 181 обтянули натуральной кожей pepitacarpit.hu

Практически все кузовные панели, а также рамку ветрового стекла, бампера и корпуса зеркал отделаны кожей шоколадного цвета. Светло-коричневая кожа используется для отделки салона. Из нее же выполнена складная крыша. В процессе работы на автомобиле установили колесные диски от Porsche, а дорожный просвет уменьшили.

На авто установили диски Porsche и уменьшили клиренс pepitacarpit.hu

Утилитарный вездеход Volkswagen 181 производился в период с 1969 по 1980 годы на нескольких заводах компании. Эта модель стала наследницей легкого внедорожника Kubelwagen времен Второй мировой войны. Первоначально машина создавалась для нужд Бундесвера, но уже в 1971-м начались продажи гражданской версии.

Volkswagen 181 выпускался с 1969 по 1980 год volkswagen-newsroom.com

Основой для модели послужил легендарный VW Beetle. Автомобиль оснащался оппозитной "четверкой" объемом 1,5 л (44 л.с.) или 1,6 л (44/48 л.с.), 3-ступенчатой "механикой" и имел привод на задние колеса.

За 12 лет было изготовлено почти 141 тысяча Volkswagen 181 volkswagen-newsroom.com

На разных рынках модель имела разное название: Kurierwagen в Германии, Trekker в Великобритании, Thing в США, Safari в Meксике и ЮАР, а также Pescaccia в Италии. Последний экземпляр сошел с конвейера завода в Мексике в 1980 году. За 12 лет было изготовлено 140768 экземпляров кабриолета, многие из которых до сих пор на ходу.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в компании Volkswagen напомнили о необычной версии Golf, выпускавшейся в Италии.