'Тройка' BMW получила огромные ноздри радиатора: как она теперь выглядит

Мастерская KITT Tuning из Румынии предложила необычную доработку BMW 3-Series поколения F30. Для популярного немецкого седана разработали новый передок – в точности как у новой 4-Series G22 с огромными "ноздрями" радиатора.

На создание этого тюнинг-проекта румын подтолкнула неоднозначная реакция на новую решетку радиатора автомобилей BMW, которую баварцы опробовали как раз на новой "четверки". Публика разделилась на два лагеря – одни оценили смелое решение маки из Мюнхена, другим же такой радикализм откровенно не понравился. Но, как бы то ни было, новый "грилль" BMW вызвал большое любопытство во всем мире и наверняка снаряженные им машины будут привлекать всеобщее внимание на дорогах, пишет Autoevolution.

В KITT Tuning заявляют, что некоторые владельцы BMW 3-Series F30 (2012-2019) хотят такой необычный дизайн для своих авто, поэтому они решили разработать для них новый бампер с большими "ноздрями". Сообщается, что деталь полностью смоделирована по образцу нынешней решетки радиатора M4 Competition (G22), и она является сменной – то есть, если владельцу вдруг надоест, он может поставить старый бампер.

Пока что тюнеры опубликовали единственное изображение проекта, на котором запечатлен седан 3 Series F30 с новым бамперам. И, судя по фото, новый передок все же не полностью повторяет внешний вид новой "четверки": центральный водухозаборник не такой широкий, а сами "ноздри" не выступают вверх настолько сильно, как у оригинала, хотя сама форма, кажется, идентична.

К слову, кроме 4-Series, такую решетку уже официально получила новая M3.

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