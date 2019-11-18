Три в одном: Venucia готовит новый кроссовер

На автошоу в китайском Гуанчжоу представят новый компактный кроссовер Venucia, ставший плодом сотрудничества сразу трех компаний.

Как стало известно OBOZREVATEL, на автошоу в Гуанчжоу состоится мировой дебют компактного кроссовера Venucia. Автомобиль стал серийным воплощением концепта The V, показанного на автошоу в Шанхае весной нынешнего года.

Серийный Venucia SUV появится в продаже в 2020 году venucia.com

Концепт Venucia The V біл показан весной на автошоу в Шанхае venucia.com

От прототипа новинка унаследовала общий силуэт, радиаторную решетку и задние фонари, протянувшиеся на всю ширину кормы. Светодиодные фары стали крупнее, а снизу расположены полоски дневных ходовых огней.

Venucia SUV venucia.com

Кроссовер построен на новой платформе, созданной специально для Venucia. Позже она будет использоваться и на других моделях марки. По своим размера новинка немного крупнее Nissan X-Trail. Габариты Venucia (Д/Ш/В) – 4691/1905/1694 мм. Колесная база модели – 2756 мм против 2705 у X-Trail.

Venucia SUV venucia.com

Под капотом новинки будет располагаться бензиновый турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 140 л.с. Он создан будет поставляться компанией Shenyang Aerospace Mitsubishi. Помогать ему будет электромотор-генератор с 48-вольтовой системой. Более подробные технические данные станут известны 22 ноября в рамках презентации модели в Гуанчжой.

У дилеров марки новинка ожидается в будущем году. В модельной иерархии он займет место на ступеньку ниже кроссовера Venucia T90, созданного на платформе Nissan Qashqai+2.

Venucia SUV venucia.com

Напомним, что бренд Venucia был создан в 2010 году компаниями Nissan и Dongfeng, а спустя два года начался серийный выпуск автомобилей новой марки, предназначенной исключительно для внутреннего рынка.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi презентовала новые бюджетные модели.

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