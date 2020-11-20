Три спорткара Nissan отправили под пресс за проступки их владельцев

В сети появилось видео, как при помощи пресса уничтожают три спорткара Nissan Silvia. Машины отправили в утиль за серьезные нарушения ПДД – их владельцы участвовали в нелегальных уличных гонках.

Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Secret Autochannel. В ролике можно увидеть, как сначала машины "обрабатывает" погрузчик, после чего их начинают давить гидравлическим прессом. Вероятно, после этого "Ниссаны" отправили на пераработку металлолома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Автомобили были утилизированы в австралийском штате Виктория. Местные власти очень жестко относятся к стритрейсерам: их машин не просто изымают, а уничтожают, причем делают это показательно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЕС готовит введение стандарта Евро-7. Из-за этого производство топливных авто находится под угрозой.