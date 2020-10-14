Трековый KTM X-Bow GTX оценили в 230 тысяч евро

Австрийская компания KTM представила свое новое детище – трековый спортивный автомобиль X-Bow GTX.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спорткар получил закрытый кузов из карбонового волокна и углепластиковый несущий монокок.

Новинка предназначена для использования на закрытых гоночных трассах и непосредственно для соревнований. Для этого автомобиль снабдили каркасом безопасности, который омологирован по требованиям FIA.

В салоне установили легкое спортивное кресло Recaro из карбона и кевлара, шеститочечные ремни безопасности от Schroth, регулируемое рулевое колесо с интегрированным дисплеем, а также регулируемый педальный узел.

На смену гидроусилителя руля, который использовался на модели X-Bow GT4, новинка получила электроусилитель. Помимо меньшего веса, он имеет три варианта настройки.

X-Bow GTX весит всего 1048 кг. Автомобиль оснащен 5-цилиндровым 2,5-литровым турбомотором от подразделения Audi Sport, который развивает 530 л.с. В компании KTM модернизировали впускные клапаны, коллектор, систему впрыска, а также выхлопную систему. Это позволило увеличить крутящий момент до 650 Нм. Двигатель работает в паре с секвентальной 6-ступенчатой коробкой передач Holinger MF.

На автомобиле установили специальный гоночный бензобак на 120 л топлива, регулируемые амортизаторы Sachs и переднюю подвеску типа push-rod с регулируемыми стабилизаторами. Спереди установлены 6-поршневые тормозные суппорта с дисками диаметром 378 мм и 4-поршневые с дисками диаметром 355 мм – сзади.

Стоимость болида в Европе стартует с отметки 230 тысяч евро без учета налогов и сборов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SSC намерена побить нынешний рекорд скорости с новым спорткаром SCC Tuatara.