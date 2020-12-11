Трехдверный Land Rover 90 собирается в Украину

Скоро в Украину прибудет первая партия новых трехдверных Land Rover Defender 90, а заказать ее онлайн или в дилерских центрах можно уже сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стоимость новинки стартует с отметки 1 835 904 грн в начальной комплектации.

Все версии оснащаются интеллектуальной системой полного привода. media.landrover.com

Отечественным покупателям Defender 90 будет предложен с бензиновыми и дизельными двигателями объемом 2 и 3 литра и мощностью от 200 до 300 л.с. Все версии оснащаются интеллектуальной системой полного привода.

Отечественным покупателям Defender 90 будет предложен с бензиновыми и дизельными двигателями объемом 2 и 3 литра и мощностью от 200 до 300 л.с. media.landrover.com

Длина Defender 90 – 4 583 мм, что на 435 мм меньше Defender 110. По ширине обе модели одинаковые, а по высоте отличие составляет всего 2 мм. Новинка отличается лучшей маневренностью, но уступает своему более крупному собрату в грузоподъемности. Автомобиль способен перевозить до 800 кг грузов и способен тянуть за собой прицеп массой в 3,5 тонны. Клиренс (291 мм), максимальная глубина преодолеваемого брода (900 мм) и ряд других характеристик идентичны для обеих вездеходов.

Клиренс новинки – 291 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 900 мм media.landrover.com

Конструкция компактной версии предоставляет водителю и пассажиру спереди столько же пространства, сколько и в Defender 110. Интерьер Defender 90 — это точно такой же практичный дизайн, как и в версии 110. И даже с более короткой колесной базой он располагает пространством для размещения шести пассажиров.

Автомобиль способен перевозить до 800 кг грузов и способен тянуть за собой прицеп массой в 3,5 тонны media.landrover.com

Defender 90 можно заказать с одним из 4-х пакетов аксессуаров: Adventure – для экстремальных условий, Country – для поездок за город, Explorer – для еще более сурового внешнего вида и защиты, а также Urban — чтобы подчеркнуть статус владельца в мегаполисе.

Defender 90 можно заказать с одним из 4-х пакетов аксессуаров media.landrover.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новый Land Rover Defender получил титул "Автомобиля года", а со временем в семье Land Rover появится бюджетный кроссовер.