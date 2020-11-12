Toyota выводит на украинский рынок абсолютную новинку с расходом 3,1 л/100 км

В Украине стартуют продажи нового хетчбэка Toyota Yaris, причем сразу в продвинутой версии Hybrid. Одно из главных преимуществ новинки – низкое потребление топлива, в комбинированном цикле оно составляет 3,1 л на 100 км.

Официальное представительство Toyota в Украине на своем сайте сообщило, что пока начат лишь прием заказов на новинку, а вот цены будут объявлены позже (в декабре). Для понимания, в Германии за базовый Toyota Yaris Hybrid просят от 19 990 евро. К слову, на отечественный рынок эта модель вышла лишь в текущем, самом свежем поколении, до этого она официально не продавалась.

Toyota Yaris Hybrid является компактным хетчбэком, который приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем (92 л.с.) и электромотором (80 л.с.). Общая мощность силовой установки – 116 сил, до 100 км/ч она ускоряет машину за 9,7 сек. На одной электротяге (есть также небольшая батарея) машина может ехать с максимальной скоростью 130 км/ч. В городских условиях Yaris Hybrid расходует 2,7 л топлива, на шоссе – 3,6 л.

В базе новая модель "Тойота" предлагает передних кресел, климат-контроль, мультимедиа-систему Toyota Touch 2 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и др. У более дорогих версий идет также частично кожаный салон, более продвинутое оборудование и двухцветный окрас кузова.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota вывела на европейский рынок свою самую "прокачанную" модель.