Toyota вывела на рынок инновационный электроседан и назвала его цену

В Японии стартовали продажи второго поколения водородно-электрического седана Toyota Mirai. Цены на новинку начинается от 68 000 долларов, что примерно на три тысячи меньше, чем просили за первую генерацию модели.

О выходе на рынок нового Mirai Toyota сообщила на своем официально сайте. При этом характеристики инновационного электромобиля были рассекречены еще раньше. Напомним, главным отличием нового "Мирай" от предшественника стал увеличенный примерно на 200 км запас хода – теперь на одной заправке (водородом) седан проезжает 850 км. Силовая установка машины по-прежнему сочетает в себе водородные топливные элементы, электродвигатель и батарею, однако она стала более мощной и совершенной.

Toyota Mirai 2021 - внешний вид autoblog.com

Однако новой стала не только начинка. По сравнению со своим предшественником, который в 2014 году стал первым в мире серийным автомобилем на водороде, седан нового поколения выглядит не как обычный гибрид Prius, а как представители бизнес- и премиального сегмента, такие как Toyota Camry или модели Lexus.

Toyota Mirai 2021 - внешний вид autoblog.com

С момента начала производства Mirai первого поколения по всему миру было продано около 10 000 ед. модели, из которых более 6000 – в США и еще 3500 – в Японии. Такие скромные цифры стали результатом высоких цен, неразвитой сети водородных заправочных станций, а также быстрого развития рынка электромобилей. Однако сейчас ситуация несколько улучшилась, и "Тойота" рассчитывает на коммерческий успех нового Mirai.

Toyota Mirai 2021 - внешний вид autoblog.com

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, к концу этого года правительство Японии намерено утвердить план отказа от продажи бензиновых и дизельных автомобилей в пользу электромобилей и водородных автомобилей к середине 2030-х годов.