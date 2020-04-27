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27 апреля • обновлено в 15:03
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Toyota вспомнила про модель, которая лучше Camry

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На глобальном рынке Toyota известна благодаря своему крупному седану Camry, который является одним из популярнейших автомобилей в классе. Но в Японии компания предлагает кое-что получше.

Седан Toyota Crown – легендарная модель для производителя. На данный момент на рынке присутствует 15-е поколение машины. Имя Crown празднует в этом году 65-летний юбилей. К этому событию приурочены две спецверсии модели.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

Модификации RS Limited и RS Four Limited доступны в комплектациях S Elegance Style II и S Four Elegance Style II. Особые праздничные автомобили отличаются от стандартной Тойота Краун 18-дюймовыми колесными дисками нового дизайна, улучшенной отделкой интерьера с алькантарой и натуральным деревом, подогревом сидений и несколькими цветами обивки на выбор.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

Кроме того, доступна новая информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Специальные Toyota Crown можно выбрать с одной из нескольких силовых установок: с бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 245 л.с. и двумя гибридными системами с моторами на 2,5 л (226 л.с.) и 3,5 л (359 л.с.).

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

В зависимости от выбранной модификации и набора опций, купить Toyota Crown в Японии можно в диапазоне от $44 000 до $68 000.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели

toyota.com

На глобальном рынке Toyota Camry – самый крутой седан компании

На глобальном рынке Toyota Camry – самый крутой седан компании

toyota.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Toyota представила свой самый маленький кроссовер.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota гибрид новые авто авто
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