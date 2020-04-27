Toyota вспомнила про модель, которая лучше Camry

На глобальном рынке Toyota известна благодаря своему крупному седану Camry, который является одним из популярнейших автомобилей в классе. Но в Японии компания предлагает кое-что получше.

Седан Toyota Crown – легендарная модель для производителя. На данный момент на рынке присутствует 15-е поколение машины. Имя Crown празднует в этом году 65-летний юбилей. К этому событию приурочены две спецверсии модели.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

Модификации RS Limited и RS Four Limited доступны в комплектациях S Elegance Style II и S Four Elegance Style II. Особые праздничные автомобили отличаются от стандартной Тойота Краун 18-дюймовыми колесными дисками нового дизайна, улучшенной отделкой интерьера с алькантарой и натуральным деревом, подогревом сидений и несколькими цветами обивки на выбор.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

Кроме того, доступна новая информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Специальные Toyota Crown можно выбрать с одной из нескольких силовых установок: с бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 245 л.с. и двумя гибридными системами с моторами на 2,5 л (226 л.с.) и 3,5 л (359 л.с.).

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

В зависимости от выбранной модификации и набора опций, купить Toyota Crown в Японии можно в диапазоне от $44 000 до $68 000.

Особая Toyota Crown отмечает 65 лет модели toyota.com

На глобальном рынке Toyota Camry – самый крутой седан компании toyota.com

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