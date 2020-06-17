Toyota уменьшила RAV4 и назвала Corolla Cross
Новый кроссовер будет похож на Toyota RAV4, но окажется меньше
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross окажется компактнее RAV4. Скорее всего, автомобиль также будет дешевле. Официально новый SUV должны представить в этом году осенью.
Новинка построена на модульной платформе в рамках архитектуры TNGA. По этой технологии разработаны все новые модели Тойота, такие как кроссовер РАВ 4 и Королла. Но именно с последней у компактного SUV будет самое большое родство в техническом плане.
В задней части Toyota Corolla Cross уже заметно сходство с Тойота РАВ 4
Пока о дизайне новинки ничего не известно, но по дорогам уже катаются закамуфлированные предсерийные прототипы. Благодаря им можно разглядеть некоторые подробности внешности нового кроссовера Тойота.
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В передней части, судя по всему, появится многоуровневая решетка с горизонтальными воздухозаборниками и узкие фары, которые могут расположить в два "этажа". Такой прием выделит новинку на фоне других кроссоверов Toyota.
Спереди новый Toyota Corolla Cross выглядит сложно, однако дизайн скрыт под камуфляжем
Задняя часть характерными фонарями и узнаваемой формой багажной дверцы очень напоминает Toyota RAV4. По информации некоторых СМИ, в оснащение могут войти бензиновые 1.8 и 2.0, а также гибридная силовая установка на базе первого мотора.
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В первую очередь новая модель отправится на рынки Южной Америки и Азии, появление в Европе пока под вопросом. Здесь очень высоким спросом пользуется Тойота РАВ 4, поэтому более дешевый вариант похожей машины может отвлечь внимание покупателей.
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