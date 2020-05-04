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4 мая • обновлено в 11:26
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Toyota сообщила о достижениях в авто с электромотором

1.3т
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Toyota наиболее тесно среди других автопроизводителей ассоциируется с гибридными автомобилями. Это неспроста, ведь компания производит такие машины с 1997 года и достигла невероятных высот.

За 23 года своих гибридных технологий Тойота продала 15 миллионов машин, сочетающих электромотор с двигателем внутреннего сгорания. Интересно, что всего три года назад компания сообщала о 10 миллионах. Первые 5 миллионов были достигнуты в 2013 году.

Toyota RAV4 Prime – гибридный кроссовер, мощность силовой установки превышает 300 л.с.

Toyota RAV4 Prime – гибридный кроссовер, мощность силовой установки превышает 300 л.с.

toyota.com

В компании уверены, что гибридные автомобили помогут ей добиться экологичных показателей и снизить общие выбросы вредных веществ. В этом также участвуют плагин-гибриды, которые можно подзаряжать от внешнней сети – в Toyota считают, что электрический режим движения таких машин идеально подходит для городских условий.

Тойота Приус второго поколения была очень популярной

Тойота Приус второго поколения была очень популярной

toyota.com

Toyota и Lexus предлагают гибридные модификации почти для всех своих моделей, а на некоторых рынках для определенных автомобилей существует сразу несколько электрифицированных версий. Конечно, самая известная модель – Prius, которая существует уже в четвертом поколении.

Так Toyota Prius выглядит сегодня

Так Toyota Prius выглядит сегодня

toyota.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о недостатках, которые Toyota видит в электрическом транспорте.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто гибрид Toyota
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