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7 февраля • обновлено в 07:37
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Toyota сделала "дерзкую" версию Camry для России

4.7т
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Компания Toyota решила порадовать российских покупателей модели Camry выпуском эксклюзивной версии S-Edition.

Как стало известно OBOZREVATEL, в России стартовали продажи новой модификации седана Toyota Camry S-Edition.

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

toyoyta.ru

По мнению российских маркетологов, "Специальная серия Toyota Camry S-Edition с первого взгляда заявляет о своем превосходстве уникальным черно-белым исполнением кузова. Двухцветные 18-дюймовые диски, дерзкие накладки на бамперы с красными акцентами и задние фонари с черной окантовкой добавляют экстерьеру еще больше динамики и подчеркивают характер победителя".

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

Toyota Camry S-Edition для российского рынка

toyoyta.ru

Новинку, которая оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 181 л.с., оценили в 2 млн 104 тысячи рублей (816 145 грн.).

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Россия
Теги
авто новости Toyota
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня Ксения, ш...лавешка, ты где? Жду комментариев к новости!
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Александрович Валера
Александрович Валера
И в Питере и будут производить
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот к чему эта статья ? Нет например такая - для мощных Украинцев сделали мощную ТАВОТУ - 999 л.с. Подарок каждому мощному ветерану УБД,немощные россияне охудели все в бессильной злобе !
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Юг Руси
Юг Руси
Minaev Alexey, Таврию или Шанс, "мощные и крутые" для вукроинцив сделают! ))))))
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