Toyota сделала "дерзкую" версию Camry для России

Компания Toyota решила порадовать российских покупателей модели Camry выпуском эксклюзивной версии S-Edition.

Как стало известно OBOZREVATEL, в России стартовали продажи новой модификации седана Toyota Camry S-Edition.

Toyota Camry S-Edition для российского рынка toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка toyoyta.ru

По мнению российских маркетологов, "Специальная серия Toyota Camry S-Edition с первого взгляда заявляет о своем превосходстве уникальным черно-белым исполнением кузова. Двухцветные 18-дюймовые диски, дерзкие накладки на бамперы с красными акцентами и задние фонари с черной окантовкой добавляют экстерьеру еще больше динамики и подчеркивают характер победителя".

Toyota Camry S-Edition для российского рынка toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка toyoyta.ru

Toyota Camry S-Edition для российского рынка toyoyta.ru

Новинку, которая оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 181 л.с., оценили в 2 млн 104 тысячи рублей (816 145 грн.).

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota

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