Toyota RAV4 поделилась с Camry полным приводом

Cемейства Toyota Camry и Avalon пополнятся полноприводными версиями.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Несмотря на тот факт, что все больше людей пересаживаются на кроссоверы и SUV, Toyota не забывает о поклонниках традиционных седанов. В качестве альтернативы компания предлагает новые версии популярных моделей Camry и Avalon с полноприводной трансмиссией.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

Не многие знают, что Toyota Camry уже однажды имеля полноприводную версию, которая продавалась на некоторых рынках с 1988 по 1991 год. В этом году в семействе моделей Camry и Avalon появятся новые полноприводные модификации. Обе машины, созданные на глобальной платформе TNGA, получат систему полного привода Dynamic Torque Control AWD, которая была разработана инженерами компании для кроссовера RAV4.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

В зависимости от дорожной ситуации электроника сможет перераспределять до 50% крутящего момента к задним колесам. В обычных условиях электромагнитная муфта будет отключать привод на задние колеса для экономии топлива.

Система AWD будет предлагаться в качестве опции для автомобилей, оснащенных 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность мотора на моделях Camry LE, XLE и SE будет составлять 202 л.с., а для Camry XSE и Avalon XLE и Limited она составит 205 сил. Кроме того, более мощные версии получат в качестве бонуса пару выхлопных труб.

Toyota Avalon AWD pressroom.toyota.com

В компании Toyota подчеркивают, что применение полного привода AWD никак не отразится на потребительских качествах машин в сравнении с их переднеприводными аналогами. Речь идет о комфорте для пассажиров и размерах багажного отделения. Единственное, чего не удалось избежать, это незначительной (+75 кг) прибавки в весе.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

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Приобрести Toyota Camry AWD можно будет в салонах американских дилеров в начале весны 2020 года, а полноприводный Avalon ожидается к концу будущего года.

Toyota Camry AWD pressroom.toyota.com

Как писал OBOZREVATEL, компания Toyota представила на автошоу в Токио целую гамму уникальных концептов будущего.

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