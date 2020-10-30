Toyota RAV4 изменили до неузнаваемости: его переделали под старого "американца"

Небольшая японская компания Mitsuoka, которая специализируется на экстравагантных конверсиях серийных машин, представила необычный проект под названием Buddy. Новинка представляет собой а Toyota RAV4 текущего поколения, стилизованный под американские внедорожники 1970-х.

Главное отличие Buddy от стандартной "Тойоты" – перерисованный перед и "корма". Спереди автомобиль выполнен в духе классических Chevrolet Tahoe и K5 Blazer, тогда сзади он напоминает оригинальный Jeep Grand Wagoneer, пишет Carscoops.

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Для этого "РАВ4" снабдили хромированной решеткой радиатора классического типа, четырьмя универсальными прямоугольными фарами, вертикальными фонарями и специальной вставкой на крышке багажника. Бампера также изменились: они имеет квадратную форму и покрыты хромом. Довершают картину черные стальные диски с блестящей заглушкой по центру.

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Для новинки доступна обширная цветовая гамма: 11 окрасов на выбор и 6 двухцветных сочетаний. А вот двигатели достались конверсии от обычного RAV4: это 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 171 л.с. и 178-сильная гибридная установка с 2,5-литровым агрегатом в основе.

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Mitsuoka Buddy Mitsuoka

Заказы в Японии начнут приниматься со следующего месяца. Тогда же будут объявлены цены.

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