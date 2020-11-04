Toyota представит на выставке SEMA360 пикап для бездорожья

Компания Toyota презентует на выставке тюнинга SEMA360 в Лас Вегасе уникальный пикап 4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль построен на базе классического пикапа Toyota Tacoma.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma pressroom.toyota.com

В его создании принимали участие журналисты специализированного журнала 4WD Toyota Owner Magazine. По мнению создателей, этот автомобиль идеально подойдет как для преодоления тяжелого бездорожья, так и для путешествий на природу.

Отдачу базового 3,5-литрового V6 увеличили за счет механического нагнетателя Magnusson TVS1900. В результате мощность мотора выросла до 370 л.с., а крутящий момент – до 447 Нм. В паре с ним трудится 6-ступенчатый "автомат".

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma pressroom.toyota.com

Пикап получил алюминиевый передний бампер CBI Offroad Fabrication T3 с лебедкой ComeUp SEAL Gen2 на 4,3 тонны, дополнительную защиту днища, новый стальной бампер сзади. Кроме того, автомобиль снабдили новыми рычагами подвески, усиленными амортизаторами, а также блокировкой заднего дифференциала Toyota E-locker.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma pressroom.toyota.com

Пикап "обули" в 16-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 размерностью 255/85. На крыше Tacoma установили экспедиционный багажник со светодиодной "люстрой". В грузовой платформе разместили дополнительные канистры для топлива и воды, сэндтраки, реечный домкрат и воздушный компрессор. Кроме того, автомобиль оснащен вместительной палаткой Yakima SkyRise. Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре специально для SEMA360.

4WD Toyota Owner Magazine Overland-Ready Tacoma pressroom.toyota.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компании Hyundai и Kia готовят конкурента Toyota Land Cruiser.