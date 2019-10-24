Toyota представила свой самый маленький кроссовер на базе Yaris

Модельный ряд Toyota пополнился самым маленьким кроссовером, созданным на базе популярного автомобиля Toyota Yaris.

Как сообщает OBOZREVATEL, для новой модели, которая получила имя Toyota Yaris L X, в качестве основы использовали "Тойота Ярис" для рынков Китая, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

Toyota Yaris L X toyota.com

Такой автомобиль отличается от глобальной модели, представленной в Европе и Японии — вариант для развивающихся стран крупнее, дешевле и проще в техническом плане.

Toyota Yaris 2020 для глобального рынка toyota.com

Новый кроссовер "Тойота Ярис" будут продавать только на китайском рынке. От стандартного хэтчбека новинка отличается обвесом с отделкой из темного неокрашенного пластика, крупной передней решеткой и другими задними фонарями.

Toyota Yaris L X toyota.com

Toyota Yaris L X toyota.com

Техническое оснащение у модели скромное — машина доступна с единственным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. и 138 Нм крутящего момента, работающим в паре с вариатором. Привод только передний. Базовая стоимость в Поднебесной составляет 12,7 тыс долл.

Toyota Yaris L X toyota.com

Toyota Yaris L X toyota.com

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