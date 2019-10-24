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24 октября • обновлено в 13:35
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Toyota представила свой самый маленький кроссовер на базе Yaris

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Модельный ряд Toyota пополнился самым маленьким кроссовером, созданным на базе популярного автомобиля Toyota Yaris.

Как сообщает OBOZREVATEL, для новой модели, которая получила имя Toyota Yaris L X, в качестве основы использовали "Тойота Ярис" для рынков Китая, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

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Такой автомобиль отличается от глобальной модели, представленной в Европе и Японии — вариант для развивающихся стран крупнее, дешевле и проще в техническом плане.

Toyota Yaris 2020 для глобального рынка

Toyota Yaris 2020 для глобального рынка

toyota.com

Новый кроссовер "Тойота Ярис" будут продавать только на китайском рынке. От стандартного хэтчбека новинка отличается обвесом с отделкой из темного неокрашенного пластика, крупной передней решеткой и другими задними фонарями.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Техническое оснащение у модели скромное — машина доступна с единственным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. и 138 Нм крутящего момента, работающим в паре с вариатором. Привод только передний. Базовая стоимость в Поднебесной составляет 12,7 тыс долл.

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Toyota Yaris L X

Toyota Yaris L X

toyota.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о других новых кроссоверах:

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Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
новости авто Toyota
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