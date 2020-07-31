Toyota представила особую версию Land Cruiser

Компания Toyota подготовила для своих фанов новую специальную версию Land Cruiser 200 Heritage Edition.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. Фото: pressroom.toyota.com

Новинка получила дополнительный третий ряд сидений, а также расширенный набор опций. В частности, палитра цветов кузова дополнена новые оттенками Midnight Black Metallic и Blizzard Pearl. Автомобиль украсили черной глянцевой решеткой радиатора, комплектом кованных алюминиевых 18-дюймовых дисков BBS бронзового цвета, а также выполненных в ретро-стиле эмблемах Land Cruiser на задних стойках.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. Фото: pressroom.toyota.com

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. Фото: pressroom.toyota.com

В плане техники все осталось без изменений. Автомобиль оснащается 5,7-литровым V8 мощностью 381 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод, традиционно, полный с межосевым дифференциаломTorsen и двухступенчатой "раздаткой".

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Автомобиль оснащен адаптивной подвеской Kinetic Dynamic Suspension System с гидравлическими стабилизаторами поперечной устойчивости, системами помощи при старте на подъеме и спуска с горы, cистемой помощи при езде по бездорожью Crawl Control, Off-Road Turn Assist и др. Кроме того, в арсенале новинки есть комплексная система безопасности Toyota Safety Sense P, которая придет на помощь водителю в сложных дорожных условиях.

Обеспечить комфорт водителю и пассажирам помогут четырехзонный автоматический климат-контроль с 28-ю воздуховодами, подогрев и вентиляция передних кресел, люк с электроприводом, подогрев руля и прочие приятные опции.

Для отделки салона использована черная кожа со строчкой бронзового цвета. Фото: pressroom.toyota.com

Развлекать пилота и его спутников в дороге будет мультимедийная система с режимом Siri Eyes Free, 9-дюймовым дисплеем, аудиосистемой JBL с 14-ю динамиками и спутниковым радио Sirius XM. На центральной консоли предусмотрена панель для беспроводной зарядки смартфонов.

2021 Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition. Фото: pressroom.toyota.com

Стоимость Toyota Land Cruiser 200 2021 модельного года на американском рынке стартует с отметки $85515, а за версию Heritage Edition просят $87845. Цена на Heritage Edition в 7-местном исполнении станет известна ближе к сентябрю.

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