Toyota представила новые спорткары Supra и туристический прицеп

Компания Toyota подготовила для своих фанов несколько интересных новинок – новые версии спорткаров GR Supra и оригинальный туристический прицеп TRD-Sport Trailer.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Своего рода подарком к Рождеству для фанов бренда стали сразу три новинки от Toyota.

GR Supra Sport Top создана на базе другой новинки – GR Supra Heritage Edition pressroom.toyota.com

Первая – стильная тарга GR Supra Sport Top, с двумя съемными композитными панелями крыши. Автомобиль создан по мотивам модели Supra из 90-х годов прошлого века. За основу была взята другая новинка – купе GR Supra Heritage Edition.

GR Supra Sport Top получила две съемные композитные панели крыши pressroom.toyota.com

Toyota GR Supra Sport Top получила развитый аэродинамический обвес pressroom.toyota.com

Салон Toyota GR Supra Sport Top украсили красной кожей pressroom.toyota.com

Обе машины получили расширенный аэродинамический пакет, который включает передний и задний антикрыля, боковые юбки, массивный диффузор с имплантированными патрубками выхлопной системы, а также новую переднюю и заднюю светотехнику.

Toyota GR Supra Heritage Edition оснащается форсированным 500-сильным мотором pressroom.toyota.com

GR Supra Heritage Edition оснащается форсированным 500-сильным мотором, отдачу которого удалось увеличить за счет установки новой турбины и чип-тюнинга блока управления двигателем. От версии с кузовом тарга GR Supra Heritage Edition отличается ярко-красным цветом, иной светотехникой и фирменным декором. Справиться с мощным купе поможет новая спортивная подвеска и более эффективная тормозная система.

Справиться с мощным купе поможет новая спортивная подвеска pressroom.toyota.com

А для поклонников пикапа Tacoma в компании Toyota подготовили оригинальный туристический прицеп TRD-Sport Trailer. Он адресован любителям отдыха на природе и путешественникам-натуралистам, предпочитающим забраться как можно дальше от шумных мегаполисов.

Toyota Tacoma и прицеп TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Для этих целей прицеп укомплектовали всем необходимым для автономного отдыха. В набор входит палатка, навес с системой освещения, санузел, душ, холодильник, генератор, водонагреватель, плита на две конфорки, дополнительный аккумулятор Optima Yellow Top, бак на 60 л питьевой и 57 л технической воды и прочие необходимые аксессуары. С учетом использования на бездорожье прицеп снабдили соответствующей резиной Grabber X3 285/70 R17.

Прицеп укомплектовали всем необходимым для автономного отдыха pressroom.toyota.com

Оборудование TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Оборудование TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Оборудование TRD-Sport Trailer pressroom.toyota.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota подготовила к выставке тюнинга SEMA360 пикап для бездорожья, а также намерена стать первым в мире производителем легковых автомобилей с твердотопливными батареями.