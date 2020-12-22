Toyota представила новые спорткары Supra и туристический прицеп

Компания Toyota подготовила для своих фанов несколько интересных новинок – новые версии спорткаров GR Supra и оригинальный туристический прицеп TRD-Sport Trailer.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Своего рода подарком к Рождеству для фанов бренда стали сразу три новинки от Toyota.

Первая – стильная тарга GR Supra Sport Top, с двумя съемными композитными панелями крыши. Автомобиль создан по мотивам модели Supra из 90-х годов прошлого века. За основу была взята другая новинка – купе GR Supra Heritage Edition.

Обе машины получили расширенный аэродинамический пакет, который включает передний и задний антикрыля, боковые юбки, массивный диффузор с имплантированными патрубками выхлопной системы, а также новую переднюю и заднюю светотехнику.

GR Supra Heritage Edition оснащается форсированным 500-сильным мотором, отдачу которого удалось увеличить за счет установки новой турбины и чип-тюнинга блока управления двигателем. От версии с кузовом тарга GR Supra Heritage Edition отличается ярко-красным цветом, иной светотехникой и фирменным декором. Справиться с мощным купе поможет новая спортивная подвеска и более эффективная тормозная система.

А для поклонников пикапа Tacoma в компании Toyota подготовили оригинальный туристический прицеп TRD-Sport Trailer. Он адресован любителям отдыха на природе и путешественникам-натуралистам, предпочитающим забраться как можно дальше от шумных мегаполисов.

Для этих целей прицеп укомплектовали всем необходимым для автономного отдыха. В набор входит палатка, навес с системой освещения, санузел, душ, холодильник, генератор, водонагреватель, плита на две конфорки, дополнительный аккумулятор Optima Yellow Top, бак на 60 л питьевой и 57 л технической воды и прочие необходимые аксессуары. С учетом использования на бездорожье прицеп снабдили соответствующей резиной Grabber X3 285/70 R17.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota подготовила к выставке тюнинга SEMA360 пикап для бездорожья, а также намерена стать первым в мире производителем легковых автомобилей с твердотопливными батареями.