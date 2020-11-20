Toyota представила недорогую альтернативу Camry

Компания Toyota показала новый седан Allion. Это уже третье поколение модели, но в отличие от двух предыдущих, новая генерация будет не локальной, предназначенной исключительно для домашнего рынка, а глобальной моделью. В некоторых странах она станет бюджетной альтернативой Toyota Camry.

Построена Toyota Allion на базе "Короллы", от нее же она частично унаследовала и дизайн – особенно наблюдается сходство в профиль. Передняя часть у новинки своя, уникальная, а вот сзади имеются общие черты с Toyota Camry. Также для отделки кузова нового седана характерно обилие хрома, пишет Autohome.

Toyota Allion - удлиненная "Королла", которая будет на ступеньку ниже Camry autohome.com.cn

При этом Allion несколько практичнее Toyota Corolla. У него увеличенная на 5 см колесная база (275 см), благодаря чему сзади образовалась больше пространства для ног.

Toyota Allion - удлиненная "Королла", которая будет на ступеньку ниже Camry autohome.com.cn

Под капотом нового седана "Тойота" – 178-сильный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра. В паре с ним трудится "вариатор".

Toyota Allion - удлиненная "Королла", которая будет на ступеньку ниже Camry autohome.com.cn

Продажи новой Toyota Allion стартуют в декабре.

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