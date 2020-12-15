Toyota посвятила автомобиль людям, которые работали во время эпидемии COVID-19

Британское подразделение компании Toyota представила специальный GR Yaris, призванный отдать дань уважения работникам жизненно важных сфер экономики, которые работали и продолжают трудиться во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Внешний вид хот-хэтча был разработан 16-летней старшеклассницей Алисой Гудлайф из Уэльса в рамках художественного конкурса компании "Создай ливрею для ралли-кара". Автомобиль презентовали на финальном этапе чемпионата WRC в итальянской Монце.

Главным элементом рисунка является медицинская маска с ремнями вокруг боковых зеркал, которая словно закрывает переднюю часть машины. Крыша и задняя часть автомобиля окрашены в цвета радуги, а по бокам изображены профили медсестры, учителя, строителя, продавца и полицейского. В рисунке также используются нарциссы – официальный цветок Уэльса.

Напомним, что модель Yaris выпускается компанией Toyota c 1999 года. За эти годы модель получила титул "Автомобиля года в Европе" и широкое признание покупателей. В декабре нынешнего года компания отметила выпуск 4-миллионного экземпляра Toyota Yaris, который сошел с конвейера компании во Франции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota готовит новый электрический кроссовер для европейского рынка, а также презентовала второе поколение водородного седана Mirai.