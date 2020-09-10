Toyota показала новый Land Cruiser Prado 2021

Toyota показала внедорожник Land Cruiser Prado для 2021 модельного года. Автомобилю слегка обновили внешность, добавили технологий и новый мощный двигатель.

Как сообщает FirstGear, модель скоро появится на европейском рынке, а затем – в Украине. Под капотом оказался модифицированный турбированный дизель объемом 2,8 л, который предлагает 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Более продуктивные характеристики позволили автомобилю сократить разгон до 100 км/ч почти на 3 секунды – до 9,9 с. При этом средний расход топлива в комбинированном режиме снизился до 7 л/100 км.

Сзади Toyota Land Cruiser Prado Black Edition проще всего узнать по затемненной хромированной отделке и белым фонарям. Фото: Toyota

Появилась спецверсия Toyota Land Cruiser Prado Black Edition. В этом случае внедорожник получил затемненную отделку передней части кузова и черные колесные диски, а задние фонари выполнили в белом цвете вместо красного.

В салоне монитор усовершенствованной информационно-развлекательной системы увеличили до 9 дюймов. Во всех модификациях модели теперь в стандартном оснащении есть адаптивный круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.

Салон Toyota Land Cruiser Prado 2021 выглядит современно благодаря новому оборудованию. Фото: Toyota

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