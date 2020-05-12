Toyota подготовила юбилейную версию Prius 2020 Edition

Компания Toyota подготовила лимитированную серию Prius 2020 Edition, которая будет выпущена к 20-летию презентации гибридной модели в США в 2001 году.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Версия 2020 Edition создана на базе модели Prius XLE FWD, но получит эксклюзивную окраску Supersonic Red или Wind Chill Pearl.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Кроме того, новинку можно будет узнать по черному декору, в том числе центральным стойкам и наружным зеркалам. Также автомобиль получит задний спойлер в цвет кузова и 17-дюймовые легкосплавные диски с 5-ю черными спицами.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

В салоне используются черные декоративные элементы, тонированные вентиляционные дефлекторы, а также фирменные логотипы "2020". В комплектацию XLE также входят электропривод и подогрев водительского кресла и руля, поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Еще одним достоинством новинки станет фирменная система безопасности Safety Sense 2.0. Она включает полный комплекс электронных систем, в том числе экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля за слепыми зонами и прочие электронные помощники водителя.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Всего будет изготовлено 2020 экземпляров Prius 2020 Edition. Презентация новинки в прямом эфире состоится 18 мая на сайте компании. Во время мероприятия ожидается дебют еще двух гибридных новинок. Напомним, что первоначально Prius появился в продаже в Японии в конце 1997 года. Сегодня компания выпускает уже 4-е поколение модели.

2021 Toyota Prius 2020 Edition toyota.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota отметила выпуск 15-миллионного гибрида.

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