Toyota по цене двух Duster: эпатажный пикап выставили на продажу

На американском аукционе Bring A Trailer появился очень необычный лот – популярный пикап Toyota Tundra словно сошел с экрана триллера о мировом апокалипсисе.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

В основе проекта лежит популярная модель полноразмерного пикапа Toyota Tundra CrewMax 2013 года. Автомобиль получил фирменный внедорожный пакет TRD Off-Road Package. Кузов украсили защитным матово-черным покрытием Line-X, а колесные арки дополнили расширителями Bushwacker.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

Для преодоления брода на автомобиле установили шноркель ARB Safari. Передний и задний бампер изготовлены по индивидуальному заказу. Спереди установлена мощная лебедка Smittybilt X20 на 8 тонн. На крыше появился экспедиционный багажник с креплениями для различных аксессуаров и специнвентаря, а также дополнительная светотехника.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

Подвеску дополнили регулируемыми амортизаторами Fox Racing Shox спереди и Fox 2.0 Performance Series – сзади. Кузов дополнительно подняли на 76 мм, установили дополнительные рычаги и стабилизаторы BDS Suspension.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

Снизу все важные узлы и агрегаты закрыты защитными панелями. Завершают картину 20-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной Toyo Open Country M/T.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

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2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

В салоне появилось много дополнительного оборудования, включая систему громкой связи, систему пожаротушения, различные крепления для гаджетов и аксессуаров, оборудование для радиосвязи и прочие полезные в экстремальном путешествии вещи.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

На одометре необычного пикапа всего 77 тысяч км, а в комплекте с машиной идет полный набор документов. На момент публикации за пикап предлагали $28 700, а аукцион заканчивается через 10 часов.

2013 Toyota Tundra. Фото: bringatrailer.com

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