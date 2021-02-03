Toyota подготовила две новинки – конкурентов Porsche Cayenne и RAV4

В Toyota собираются переделать седаны Century и Crown в кроссоверы. Первая модель будет премиальной и должна составить конкуренцию Porsche Cayenne и Audi Q8.

Будущий паркетник Century могут построить на основе Lexus LF-1 Limited, показаного три года назад. Его должны были представить в 2020 году, но пришлось это перенести, потому что не успевали закончить сборку битурбированного агрегата V8, которым планировалось оснащать кроссовер. Об этом сообщает сайт Car.ru.

Обновленный Century переведут на гибридную и электрическую силовые установки. Благодаря этому автомобиль смогут продавать в Европе. На рынок модель должна выйти ориентировочно в конце 2022 года.

Переработанный Crown размерам будет похож на RAV4 и Harrier. Его построят на базе GA-L, хотя и упомянутые авто созданные на основе GA-K. Этот кроссовер Toyota планирует показать в 2023 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota заняла первую строчку рейтинга мировых автопроизводителей. Компания реализовала во всем мире 9530000 автомобилей и обогнала по уровню продаж Volkswagen. Немецкий концерн в 2020 году продал 9310000 машин.