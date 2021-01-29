Toyota обогнала VW и вышла в мировые лидеры по продажам

Японская компания Toyota заняла первую строчку рейтинга мировых автопроизводителей, обогнав по уровню продаж немецкий концерн Volkswagen.

Об этом сообщает портал AutoNews. Toyota опередила Volkswagen по результатам 2020 года, реализовав по всему миру 9,53 млн автомобилей. Немецкий концерн за минувший год смог продать 9,31 млн машин.

Несмотря на рекордные показатели, оба концерна снизили объемы продаж по сравнению с 2019 годом, что объясняется пандемией коронавируса и целой серией национальных локдаунов. В частности, на основном для Volkswagen европейском рынке уровень продаж снизился на 24%, а для Toyota, основные покупатели которой находятся в Северной Америке, падение продаж в США составило 14,4%.

В целом, по сравнению с 2019 годом, у Toyota продажи снизились на 11%, a у VW – на 15%. Эти показатели включают все бренды, входящие в состав обоих автомобильных гигантов. Напомним, что последние 5 лет концерну VW удавалось удерживать лидирующие позиции в мире, опережая японских конкурентов.

По оценкам аналитиков IHS Markit, продажи автомобилей восстановятся с прошлогодних 76,8 млн до уровня 2019 года, когда было реализовано 84,4 млн машин. Кроме того, ожидается, что уже в 2025 году в мире продажи достигнут отметки 94,8 млн авто.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания VW доверит зарядку электромобилей роботам, а их конкуренты из Toyota готовят твердотопливную батарею, которая произведет революцию в сегменте электромобилей.