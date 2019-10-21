Toyota обновила кроссовер C-HR

Компактный кроссовер Toyota C-HR для европейского рынка подвергся плановому обновлению.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Для Toyota C-HR подготовили несколько модернизированных гибридных силовых агрегатов, новую мультимединую систему и ряд стилистических изменений внешнего облика.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Помимо модернизированной 122-сильной гибридной установки с 1,8-литровым ДВС, отныне покупателям предлагается новый силовой агрегат Hybrid Dynamic Force. Он развивает мощность 184 л.с., а бензиновый мотор имеет объем 2 литра. По данным производителя средний расход топлива новинки не превышает 4,3 л/100 км по циклу WLTP.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Кроме того, обновленный C-HR получил мультимедуйную систему, поддерживающую приложения Apple CarPlay и Android Auto для лучшей интеграции со смартфонами.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Купеобразный кроссовер получил ряд отличий в дизайне передней и задней частей кузова. Новинка щеголяет светодиодными фарами, ДХО и задними фонарями. В частности, дневные ходовые огни и указатели поворотов представляют теперь единые светодиодные элементы, которые расположены в верхней части фар. А задние фонари визуально объединили между собой с помощью черного глянцевого спойлера.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

В процессе модернизации кроссовер получил новые настройки системы стабилизации EPS. А на 2-литровой версии установили новую более комфортную подвеску. Кроме того, в салоне обновленного C-HR стало тише за счет улучшенной звуко- и шумоизоляции.

Toyota C-HR newsroom.toyota.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, к автошоу в Лос-Анджелесе Toyota подготовила интересный сюрприз.

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