Toyota обновила классический седан Crown

Классический заднеприводный седан Toyota Crown обновили и модернизировали.

Об этом сообщат пресс-служба производителя. Модель Crown пятнадцатого поколения дебютировала на японском рынке два с половиной года назад и сейчас претерпела плановую модернизацию.

2021 Toyota Crown global.toyota

2021 Toyota Crown global.toyota

Внешне седан длиной 4,9 м не изменился за исключением новых колесных дисков и расширенной палитры цветов кузова, а вот салон радикально преобразился в духе времени.

2021 Toyota Crown global.toyota

Отныне Crown имеет в своем распоряжении два широкоформатных дисплея диагональю 12,3 дюйма. Для этого приборная панель получила совершенно иной дизайн. Кроме того, новая система вентиляции и кондиционирования воздуха получила иной более современный блок управления. А под нижней кромкой консоли скрыт слот CD-плеера.

2021 Toyota Crown global.toyota

Для большей безопасности новинка получила обновленный комплекс Safety Sense. Система автоматического торможения теперь отслеживает встречную полосу во время поворотов, способна распознавать пешеходов ночью, а еще плавно останавливает автомобиль, если водитель перестает реагировать на предупреждающие сигналы системы.

2021 Toyota Crown global.toyota

Базовая версия Toyota Crown оснащается 2-литровой "четверкой" с турбонаддувом мощностью 245 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и приводом на задние колеса. На ступеньку выше располагается гибридная версия с атмосферным 2,5-литровым ДВС, электромотором и электромеханическим вариатором. Суммарная отдача такой силовой установки – 226 л.с., а покупатели могут выбирать между задним или полным приводом.

2021 Toyota Crown global.toyota

Топовая версия Crown оснащается гибридным силовым агрегатом с атмосферным 3,5-литровым V6, электромотором и уникальной гибридной трансмиссией с 10-ю фиксированными передачами. Суммарная мощность системы – 359 л.с., а привод осуществляется на заднюю пару колес.

2021 Toyota Crown global.toyota

Стоимость обновленной Toyota Crown стартует в Японии с 47 тысяч долларов за базовую версию, а самая дорогая модификация обойдется минимум в $71 тысячу.

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