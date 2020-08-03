Toyota неожиданно подготовила новый Land Cruiser Prado

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado обновили для 2021 модельного года. Автомобиль получил модернизированный двигатель и современные системы безопасности.

Новый Toyota Land Cruiser Prado оснащается прежним 2,8-литровым дизельным двигателем, который теперь выдает 204 л.с. (500 Нм крутящего момента) вместо 177 л.с. (450 Нм). По информации производителя, оптимизированная конструкция мотора позволила существенно снизить расход топлива.

Также автомобиль получил обновленный комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который теперь обучен заранее определять велосипедистов и пешеходов, а распознавание дорожных знаков и ассистент движения в занимаемой полосе доступны в стандартной комплектации.

Уже в стандарте внедорожник Тойота Прадо оснащен системами безопасности. Фото: Toyota

В первую очередь новый внедорожник Тойота отправится в продажу на японском рынке, но вскоре обновки получит и глобальная спецификация модели.

Скоро такой автомобиль начнут продавать в других странах. Фото: Toyota

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