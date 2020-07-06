Toyota наладит выпуск запчастей для своих ретро моделей

Подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) начнет выпуск запасных частей для спорткупе Toyota 2000GT в рамках проекта GR Heritage Parts Project.

В мае 2019 года TGR уже наладила выпуск запасных частей для моделей Supra двух поколений (A70 и A80), а теперь качественно отреставрировать можно будет и модель Toyota 2000GT.

Toyota 2000GT в музее Louwman Collection в Гааге. Фото: obozrevatel.com

Напомним, что Toyota 2000GT выпускалась с 1967 по 1970 год. В создании спорткара принимала участие компания Yamaha. Всего было изготовлено 337 автомобилей этой модели. Автомобиль оснащался 2-литровым 150-сильным рядным 6-цилиндровым мотором с двумя верхними распредвалами, имел двухрычажную подвеску всех колес, дисковые тормоза на всех колесах, радиальные шины и колесные диски из магниевого сплава. Купе могло развивать максимальную скорость 220 км/ч.

На Toyota 2000GT было установлено 3 мировых и 13 международных рекордов скорости. Кроме того, автомобиль завоевал немало наград в различных гонках.

Toyota 2000GT в музее Louwman Collection в Гааге. Фото: obozrevatel.com

В 1967 году специально для съемок фильма о знаменитом шпионе Джеймсе Бонде "Живешь только дважды" с Шоном Коннери в главной роли изготовили два экземпляра с кузовом родстер.

Родстер Toyota 2000GT из фильма "Живешь только дважды" демонстрировался на конкурсе Pebble Beach Concours d’Elegance в 2018 году. Фото: autonxt.net

Приобрести запасные части для Toyota 2000GT можно будет на фирменном сайте Toyota Gazoo Racing. Первоначально покупателям будут доступны набор шестерен для "механики", синхронизаторы, прокладки и сальники, подшипники, стопорные кольца, вилка переключения, а также зубчатая пара для главной передачи. Изготовлением займутся как заводы Тойоты, так и компании-партнёры.

Зубчатая пара для главной передачи Toyota 2000GT. Фото: global.toyota.com

Шестерни и синхронизаторы для ремонта 5-ступенчатой КП Toyota 2000GT. Фото: global.toyota.com

Стоит отметить, что из-за небольшого количества изготовленных экземпляров 2000GT, стоимость этой модели на торгах достигает астрономических величин. Например, в 2013 году на аукционе RM Sotheby`s купе из частной коллекции продали за 1 млн 155 тысяч долларов!

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