Toyota и Subaru совместно выпустят новый болид для ралли WRC

Subaru и Toyota выпустят полноприводный спорткар для профессионального ралли. Его должны представить в 2022 году.

Компании совместно работают уже давно. В 2012 году они выпустили построенные на одной базе заднеприводные купе Toyota GT86 и Subaru BRZ. В ноябре 2020 года вышло второе поколение BRZ, и скоро появится его близнец от Toyota. Об этом сообщает сайт autotimesnews.

Теперь они планируют создать болид для участия в чемпионате мира по ралли (WRC) в Японии, который должен начаться 11 ноября 2021 года. Автомобиль выпустят под марками Subaru и Toyota.

Болид по размерам будет похож на Subaru Impreza. Он получит оппозитный двигатель и симметричный полный привод. Возможно, спорткар будет использоваться 2,4-литровый ДВС.

Автомобиль проектируется только для ралли. Будет ли выпускаться версия для обычных дорог – неизвестно.

Добавим, что Subaru не принимала участия в WRC с 2008 года, когда в последний раз выпустила специальную для соревнований Impreza. Toyota же сейчас выступает на Yaris WRC.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Subaru готовит первый серийный электрический кроссовер. В его создании активно участвует Toyota, которая предоставит модульную электрическую платформу e-TNGA.