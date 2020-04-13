Toyota и Lexus предлагают на карантине заняться творчеством
В связи с карантином, вызванным пандемией коронавируса, дети вынуждены находиться все свободное время дома.
Чтобы весело провести вынужденный "домашний арест" автопроизводители предлагают заняться творчеством.
Мы уже неоднократно рассказывали об инициативах автомобильных компаний и отдельных дизайнеров, как весело и творчески провести свободное время на карантине.
Вот и в компании Lexus решили присоединиться к этим инициативам, и подготовили свой комплект рисунков для самостоятельного раскрашивания. Причем, в компании предлагают поделиться результатами в социальных сетях, чтобы весь мир мог узнать о ваших талантах.
А в компании Toyote предлагают вспомнить гоночное прошлое бренда и собрать коллекцию из шести бумажных 3D-моделей купе Toyota GT 86 в разных ливреях.
Скачать гоночные Toyota можно по ссылкам ниже:
Yatabe Speed Trial Toyota 2000GT
Ove Andersson’s Toyota Celica 1600GT
Esso Ultron Tiger Toyota Supra
Кстати, если тема с 3D-моделями из бумаги нашла свой отклик у вашего ребенка, можно поискать такие модели в интернете, например, на сайте Pinterest.
Как писал ранее OBOZREVATEL, помимо рисования во время карантина можно отправиться в увлекательное путешествие по виртуальным автомобильным музеям.