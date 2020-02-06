Toyota Highlander 2021 породнился с самой крутой Camry

Компания Toyota расширила модельную линейку кроссовера Higlander. Автомобиль получил спортивную версию XSE.

Как стало известно OBOZREVATEL, ранее (в декабре прошлого года) точно такой же пакет улучшений японцы представили для Camry последнего поколения. И в этом новый SUV следует по стопам седана.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

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Чем же примечателен Toyota Highlander XSE 2021? В первую очередь, кузовным обвесом с обновленной решеткой радиатора и увеличенным нижним воздухозаборником, новыми боковыми юбками и спойлером. Также его особый дизайн подчёркнут черными корпусами боковым зеркал и рейлингами на крыше, а также затемненной оптикой и окнами.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Кроме того, у тюнингованного кроса установлены эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски с черными акцентами и сдвоенная выхлопная система, сделанная из хрома.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

В салоне Toyota Highlander XSE 2021 – отделка из искусственного карбона и черные сиденья Softex с тканевыми вставками. Также клиенты смогут выбрать двухцветный интерьер с черной и красной кожей и контрастной прострочкой красного цвета.

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

Toyota Highlander XSE 2021 toyota.com

По части техники изменения коснулись шасси: теперь у автомобиля спортивная подвеска с перенастроенными амортизаторами, пружинами и задним стабилизатором поперечной устойчивости. В добавок, инженеры откалибровали электроусилитель руля, сделав управление более отзывчивым.

Toyota Camry XSE toyota.com

Toyota Camry XSE toyota.com

Toyota Camry XSE toyota.com

А вот двигатель остался без изменений: под капотом установлен 3,5-литровый двигатель V6 выдающий 295 л.с. и 356 Нм крутящего момента. Двигатель состыкован с 8-скоростным автоматом и полным приводом, дополненным системой векторизации крутящего момента.

Купить Toyota Highlander XSE 2021 можно будет начиная с осени 2021 года. Цены пока нет, но, как ожидается, стоимость новинки в США составит около 42 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Toyota представила новую Corolla "для бедных".

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