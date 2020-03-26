Самый маленький кроссовер Toyota: первые живые фото

Toyota продолжает работу над маленьким кроссовером, который построен на платформе хэтчбека Yaris.

Премьера предсерийной версии новинки должна была состояться на автошоу в Женеве, который отменили в результате эпидемии коронавируса.

Toyota тестирует новый компактный кроссовер motor1.com

Чтобы сохранить интригу, в Toyota отказались проводить он-лайн презентацию модели. Вместо этого, в компании решили продолжить испытания новинки в различных климатических условиях, в том числе, в Заполярье.

Toyota тестирует новый компактный кроссовер motor1.com

На иллюстрациях машины в камуфляже видно, что это Yaris с увеличенным клиренсом. Однако, в данном случае перед вами, так называемый, "мул", – автомобиль, который использует узлы и агрегаты новой модели, но оснащен кузов от обычного серийного хэтчбека.

На самом деле дизайн новинки будет отличаться как от обычного Yaris, так и другого кроссовера марки – футуристического C-HR. Особенно если учесть, что дизайн C-HR не всем приходится по душе.

Дизайн самого маленького кроссовера Toyota C-HR вызывает вопросы toyota.com

Новинка будет построена на модульной платформе TNGA-B, который уже используется на Yaris. Для модели будет предложен гибридный силовой агрегат, включающий 1,5-литровый бензиновый мотор, а также полноприводная трансмиссия.

Toyota тестирует новый компактный кроссовер motor1.com

В Toyota обещают, что новинка не будет очередной "кроссоверной" версией компактного хэтчбека, а станет действительно “совершенно новым и самобытным авто категории B-SUV” с “компактными размерами, динамичным дизайном и яркой индивидуальностью".

Облик нового компактного кроссовера будет более традиционным, чем C-HR toyota.com

Tизер кормовой части будущего комактного кроссовера Toyota toyota.com

Презентация нового компактного кроссовера Toyota состоится во второй половине года, а первые товарные экземпляры ожидаются у дилеров весной 2021 года.

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