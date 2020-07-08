Toyota готовит новый LC Prado: его трудно будет отличить от старого

В 2022 году Toyota должна представить абсолютно новый Land Cruiser Prado. А пока новинка готовится, компания решила обновить существующее поколение популярного внедорожника.

Как разузнало австралийское издание CarAdvice у местных дилеров марки, модернизированный Прадо дебютирует уже в августе, а в продаже он появится осенью. Однако особых сюрпризов ожидать не стоит.

Внешне Toyota Land Cruiser Prado 2021 модельного года не будет отличаться от нынешней версии. Изменения коснутся лишь оснащения и оборудования.

Актуальный Toyota Land Cruiser Prado. Фото: Toyota

Так, модель получит новую мультимедиа, поддерживающую Apple CarPlay и Android Auto (CD-плеер при этом исчезнет), кроме того, ее оснастят усовершенствованным комплексом электронных ассистентов – в него войдет система удержания в полосе движения и функция распознаванием дорожных знаков, а также обнаружения пешеходов и велосипедистов в темноте.

Бензиновые двигатели 2,7 л (163 л. с.) и 4,0 л (282 л. с.) останутся без изменений, а вот 2,8-литровый турбодизель станет мощнее – его отдача вырастит со 177 л.с. и 450 Нм до 204 сил и 500 Нм.

Наконец, еще одна особенность – исчезнет механическая коробка передач. Отныне внедорожник будет предлагаться лишь с АКПП.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota будет выпускать запчасти для раритетных автомобилей.