Toyota готовит кроссовер дешевле RAV4. Первые фото
Toyota уже вывела на дорожные испытания свой новый кроссовер. Новинка окажется немного компактнее и дешевле Toyota RAV4. Предварительное название – Corolla Cross.
Нетрудно догадаться, что в этом случае автомобиль базируется на основе Тойота Королла. Это семейство моделей разделяет платформу с Тойота РАВ 4 в рамках единой модульной системы, но технически автомобили все же отличаются некоторыми элементами.
Тем не менее, Toyota Corolla Cross все же может получить систему полного привода в качестве опции. Кстати, это название в компании уже зарегистрировали. Пришло время использовать его для конкретного автомобиля. К тому же, похожий "фокус" недавно провернули с Yaris Cross, который также частично унаследовал имя от уже существующей модели.
Тестовый прототип на представленных фото скрыт под камуфляжем, поэтому сделать выводы о дизайне непросто. Однако даже сейчас в силуэте заметно сходство с RAV4. Вероятно, серийная машина окажется более доступной альтернативой этому популярному кроссоверу.
Ожидается, что кроме бензиновых двигателей объемом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л и 2 л кроссовер Тойота Королла получит две гибридные модификации. Премьера модели может состояться до конца 2020 года.
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