Toyota готовит кроссовер дешевле RAV4. Первые фото

Toyota уже вывела на дорожные испытания свой новый кроссовер. Новинка окажется немного компактнее и дешевле Toyota RAV4. Предварительное название – Corolla Cross.

Нетрудно догадаться, что в этом случае автомобиль базируется на основе Тойота Королла. Это семейство моделей разделяет платформу с Тойота РАВ 4 в рамках единой модульной системы, но технически автомобили все же отличаются некоторыми элементами.

Новый кроссовер Toyota Facebook Thai car inside

Тем не менее, Toyota Corolla Cross все же может получить систему полного привода в качестве опции. Кстати, это название в компании уже зарегистрировали. Пришло время использовать его для конкретного автомобиля. К тому же, похожий "фокус" недавно провернули с Yaris Cross, который также частично унаследовал имя от уже существующей модели.

Новый кроссовер Toyota Facebook Thai car inside

Тестовый прототип на представленных фото скрыт под камуфляжем, поэтому сделать выводы о дизайне непросто. Однако даже сейчас в силуэте заметно сходство с RAV4. Вероятно, серийная машина окажется более доступной альтернативой этому популярному кроссоверу.

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Ожидается, что кроме бензиновых двигателей объемом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л и 2 л кроссовер Тойота Королла получит две гибридные модификации. Премьера модели может состояться до конца 2020 года.

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