Главная Новости
29 апреля • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Toyota готовит кроссовер дешевле RAV4. Первые фото

Читать материал на украинском

Toyota уже вывела на дорожные испытания свой новый кроссовер. Новинка окажется немного компактнее и дешевле Toyota RAV4. Предварительное название – Corolla Cross.

Нетрудно догадаться, что в этом случае автомобиль базируется на основе Тойота Королла. Это семейство моделей разделяет платформу с Тойота РАВ 4 в рамках единой модульной системы, но технически автомобили все же отличаются некоторыми элементами.

Новый кроссовер Toyota

Новый кроссовер Toyota

Facebook Thai car inside

Тем не менее, Toyota Corolla Cross все же может получить систему полного привода в качестве опции. Кстати, это название в компании уже зарегистрировали. Пришло время использовать его для конкретного автомобиля. К тому же, похожий "фокус" недавно провернули с Yaris Cross, который также частично унаследовал имя от уже существующей модели.

Новый кроссовер Toyota

Новый кроссовер Toyota

Facebook Thai car inside

Тестовый прототип на представленных фото скрыт под камуфляжем, поэтому сделать выводы о дизайне непросто. Однако даже сейчас в силуэте заметно сходство с RAV4. Вероятно, серийная машина окажется более доступной альтернативой этому популярному кроссоверу.

Toyota RAV4 очень популярна, значит сегмент кроссоверов нужно расширять

Toyota RAV4 очень популярна, значит сегмент кроссоверов нужно расширять

toyota.com

Ожидается, что кроме бензиновых двигателей объемом 1,2 л, 1,6 л, 1,8 л и 2 л кроссовер Тойота Королла получит две гибридные модификации. Премьера модели может состояться до конца 2020 года.

Toyota Corolla может поделиться с новинкой платформой

Toyota Corolla может поделиться с новинкой платформой

toyota.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Toyota показала большой седан, который намного круче Camry.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
гибрид Toyota кроссовер новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги