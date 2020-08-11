Toyota готовит автомобиль за 2,4 млн евро: он уже на подходе

Компания Toyota завершает строительство нового гиперкара для гонки "24 часа Ле-Мана". Но кроме гоночной версии, у этого авто также будет гражданская модификация – ее тираж составит не менее 20 экземпляров.

Издание The Supercar Blog узнало кое-какие подробности о будущем авто. Сообщается, что автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую в частности, войдет 2,4-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом. Общая мощность агрегатов составит 1000 сил.

Новый гиперкар Toyota. Фото: thesupercarblog.com

Разгоняться до 100 км/ч новый гиперкар Тойота будет за 2,5 секунды, а до 200 км/ч за 7 секунд. В плане дизайна дорожная версия будет похожа на гоночный вариант (на фото выше).

Новый гиперкар Toyota. Фото: thesupercarblog.com

Предполагается, что автомобиль будет стоить 2,4 миллиона евро, а его первые поставки запланированы на 2022 год.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota представила лучшую Camry за последние 40 лет.