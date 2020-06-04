Toyota Camry с внешним видом BMW оценили как б/у Octavia

В американском штате Кентукки выставили на продажу необычное авто. Это старая Toyota Camry Solara, которую стилизовали под BMW 5-Series (E60). Кроме того, если раньше это было обычное купе, то сейчас – кабриолет.

От БМВ досталась передняя облицовка, а именно, бампер, радиаторная решетка, оптика и крышка капота. Такой комплект обошёлся владельцу в 3500 долларов.

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

В интерьере также были произведены кое-какие изменения: например, появилась мультимедийная система. При этом как кузов, так и салон, получили трёхцветное оформление.

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Еще 2200 долларов хозяин машины потратил на складную крышу. Довершает весь этот необычный тюнинг новая выхлопная система.

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Техническая начинка у Toyota Camry с лицом BMW осталась неизменной: под капотом базируется 3,0-литровый V6, выдающий 203 л.с. Двигатель работает в паре с 4-ступенчатым "автоматом".

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Расстаться со своим необычным кабриолетом американец готов за 7500 долларов.

Toyota Camry с передней частью от BMW facebook.com/marketplace

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США старый ЗАЗ-965А Запорожец оценили в 18 000 долларов.