Водитель по пьяни потерял Toyota Camry и теперь ищет ее через объявления

Курьезный случай произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Местный автолюбитель настолько напился на вечеринке, что забыл, где оставил свою Toyota Camry. Теперь он ищет пропажу через объявления, которые расклеил на столбах и деревьях.

Фото одно из таких объявлений горе-американец выложил в соцсети Reddit.

Объявление о "пропаже" Toyota. Скриншот публикации

Мужчина признался, что он переборщил с алкоголем и теперь просит сограждан помочь найти машину за вознаграждение. По словам владельца Тойоты, автомобиль припаркован "где-то в северной части Миннеаполиса", но точно не помнит, где именно.

Американец отметил, что на самом деле ситуация еще не так плоха, как может казаться. Он считает, что решение оставить машину и поехать домой на автомобиле друга, вероятно, спасло жизни людей и, в частности, детей (ну, это естественно– не садиться же за руль после употребления алкоголя, верно?).

В комментария к фото некоторые пользователи откровенно недоумевают, как можно было так напиться, чтобы не помнить, где припаркована машина. Более того, почему даже друг не может помочь, с которым хозяин Тойоты позже поехал домой. Такие странности наводят на мысли, что этот случай на самом деле является обыкновенной шуткой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нелегальная гонка двух авто закончилось ДТП – закончить ее им помешал грузовик.