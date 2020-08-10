Топовый Mercedes-AMG станет мощным гибридом

Новое поколение спортивной версии флагманского седана S-Class от подразделения AMG будет оснащаться гибридным силовым агрегатом. Об этом сообщает портал Motor1.

Глобальная стратегия электрификации модельного ряда затронет и наиболее мощные модели бренда. В частности, планируется оснастить гибридным силовым агрегатом топовый седан S-Class от AMG.

2021 Mercedes-AMG S 63 станет мощным гибридом. Фото: motor1.com

Напомним, что несколько лет назад компания демонстрировала на автошоу в Женеве концептуальное "четырехдверное купе" GT Concept с гибридной силовой установкой мощностью 600 кВт (816 л.с.), а руководство компании обещало воплотить концепт в реальность. Ужесточение экологических норм заставляет производителей активизировать свои усилия и, как результат, в линейке Mercedes-AMG появится мощный гибрид.

2021 Mercedes-AMG S 63 станет мощным гибридом. Фото: motor1.com

По данным ресурса Mercedes-Benz Passion Blog, версия нового S-класса с индексом 63 получит бензиновый мотор мощностью около 600 л.с. и 201-сильный электромотор. Таким образом, отдача силовой установки будущего флагмана составит порядка 805 л.с. А в соответствии с фирменным неймингом, седан получит длинное название Mercedes-AMG S63 EQ Performance 4Matic+.

2021 Mercedes-AMG S 63 станет мощным гибридом. Фото: motor1.com

Самое интересное заключается в том, что новинка будет доступна исключительно в электрифицированном исполнении, а версии с традиционным ДВС больше не будет. Это вполне логично, если вспомнить о так называемой "корпоративной средней экономии топлива" (CAFE), американском стандарте, принятом еще в 70-е годы для повышения топливной экономичности. Ведь основными потребителями мощных Mercedes-AMG являются именно американские покупатели, и в Штутгарте вовсе не намерены сокращать свою долю рынка в США.

2021 Mercedes-AMG S 63 станет мощным гибридом. Фото: motor1.com

Новое поколение Mercedes-Benz S-Class планируют официально презентовать в первіх числах сентября, а появление "заряженной" версии от AMG ожидается в начале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала интерьер MBUX нового S-Class.