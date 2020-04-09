Топовый электрический кроссовер BMW: на одном заряде — 750 км!

В 2021 году BMW должна вывести на рынок свой флагманский электромобиль – большой кроссовер, который пока фигурирует под кодовым именем iNext. Немецким СМИ удалось узнать интересные подробности об этой новинке.

И касаются они, в первую очередь, самого главного – запаса хода. По информации autobild.de, BMW iNext будет доступен с двумя батареями на выбор: с младшей его запас хода составит 550 км, а со старшей – впечатляющие 750 км! Динамика также будет оптимистичной: отметку в 100 км/ч кроссовер сможет преодолевать за 3 секунды (на уровне топового лифтбэка Tesla Model S).

Концепт флагманского электрического кроссовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Другими фишками BMW iNext станут огромные "ноздри" псевдорадиаторной решётки (то есть, они перекочуют к серийной версии от одноименного концепта, который был представлен в 2018 году), а также продвинутая мультимедиа с большим тачскрином, которой можно будет управлять при помощи голоса. Наконец, то, о чем еще стало известно раньше, – у будущего электрического кроссовера будет полноценный автопилот.

Концепт флагманского электрического кроссовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманского электрического кроссовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманского электрического кроссовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Концепт флагманского электрического кроссовера BMW iNext press.bmwgroup.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что седан BMW 7-Series точно станет электрическим. Кроме того, баварцы готовят ещё один электромобиль – водородную версию кросса X5.