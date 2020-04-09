Топовый электрический кроссовер BMW: на одном заряде — 750 км!
В 2021 году BMW должна вывести на рынок свой флагманский электромобиль – большой кроссовер, который пока фигурирует под кодовым именем iNext. Немецким СМИ удалось узнать интересные подробности об этой новинке.
И касаются они, в первую очередь, самого главного – запаса хода. По информации autobild.de, BMW iNext будет доступен с двумя батареями на выбор: с младшей его запас хода составит 550 км, а со старшей – впечатляющие 750 км! Динамика также будет оптимистичной: отметку в 100 км/ч кроссовер сможет преодолевать за 3 секунды (на уровне топового лифтбэка Tesla Model S).
Другими фишками BMW iNext станут огромные "ноздри" псевдорадиаторной решётки (то есть, они перекочуют к серийной версии от одноименного концепта, который был представлен в 2018 году), а также продвинутая мультимедиа с большим тачскрином, которой можно будет управлять при помощи голоса. Наконец, то, о чем еще стало известно раньше, – у будущего электрического кроссовера будет полноценный автопилот.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что седан BMW 7-Series точно станет электрическим. Кроме того, баварцы готовят ещё один электромобиль – водородную версию кросса X5.