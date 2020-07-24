Топливо подорожало на 30 копеек: сколько стоит бензин и ДТ

Стас Сидилев Новости 16:00, 24.07.2020

Цены на бензин и ДТ в Украине закрепляют рост. Так, за неделю с 17 по 24 июля 2020 года топливо на украинских АЗС подорожало в среднем на 30 коп/литр.

По данным Encorr, цены на дизельное топливо и бензин в Украине повысили почти все сетевые АЗС. Минимальный рост относительно 23 июля для бензина А-92 составил 18 коп, максимальный 1 грн; для А-95 минимальный рост также составил 18 коп и 1 грн для максимального, дизтопливо за сутки подорожало минимум на 20 коп и максимум на 1 грн в зависимости от оператора.

Цены на топливо в Украине:

  • бензин А-92: 21,80 грн/литр

  • бензин А-95: 22,85 грн/литр

  • дизель: 22,28 грн/литр

ДТ и бензин в Украине: цены на топливо на 24 июля.
Данные enkorr.ua

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закрыли огромное количество нелегальных АЗС и несколько производств топлива.

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