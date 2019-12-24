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24 декабря • обновлено в 11:49
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ТОП-5 самых неэффективных электромобилей

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Когда речь заходит об электромобилях, в первую очередь интерес проявляется к запасу хода. А вот о такой вещи как энергоэффективность, мало кто задумывается.

А зря! Дело в том, что зачастую электрокары с большим запасом хода на деле является самыми "прожорливыми". Свою "внушительную" дальнобойность они компенсируют батареями большей емкости, а вот с точки зрения "топливного" расхода (количество потребляемых киловатт-часов на 100 км пробега), эти автомобили – в явных аутсайдерах. И поскольку данная тема не особо раскрыта, OBOZREVATEL составил список электрокаров, у которых батарея большей емкости не является залогом отличной автономности хода (за основу были взяты данные международного электромобильного проекта Electric Vehicle Database).

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В список были включены 5 электромобилей, которые уже находятся в продаже. "Отправной точкой" является показатель расхода более чем в 20 кВтч на 100 км пробега: оптимальным считается расход на уровне 15-18 кВтч. Такой, к слову, уTesla Model 3 (14,7 кВтч), Nissan Leaf (16,4 кВтч),а также Hyundai Kona Electric (15,7 кВтч для батареи на 39 кВтч и 16 кВтч для АКБ на 64 кВтч).

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro

cars.com

Электрический кроссовер Audi на сегодняшний день является самым "прожорливым" электромобилем– 23,4 кВтч на 100 км пробега. И это при батареи 95 кВтч! Неудивительно, что реальный запас хода составляет всего 370 км (при этом до недавнего обновления он составлял 355 км).

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

cars.com

Jaguar I-Pace во многих отношениях отличный электрокар, но вот с энергоэффективностью у него тоже проблемы – 22,9 кВтч/100 км.Батарея в "британце" установлена на 90 кВтч, запас хода – 370 км.

Porshe Taycan

Porshe Taycan

Porshe Taycan

cars.com

При разработке своего первого электромобиля Porsche делал упор на производительность, жертвуя как его энергоэффективностью, так и запасом хода. Итог –22,3 кВтч/100 км для версии Turbo и 22,9 кВтч для Turbo S. А вот, кстати, у неспортивных вариантов –Taycan 4S и 4 S Plus показатели еще более-менее – 20 и 20,4 кВтч соответственно.

Батарея у "турбированных" версий - на 93,4 кВтч, "эски" же используют 79,2-килловатт-часовой блок. Запас хода варьируется от 365 до 410 км.

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC

cars.com

Еще один немецкий премиальный кроссовер, который активно "кушает" энергию – Mercedes EQC 400 4MATIC. Он потребляет 22,2 кВтч на 100 км. Батарея –85 кВтч, реальный запас хода – 360 км.

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Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance

cars.com

Высокопроизводительная версия кроссовера Tesla Model X, которая замыкает данный рейтинг, также не щадит запасы своей батареи. При 100-киловатт-часовой батареи машина потребляет 21,3 кВтч на 100 км пробега. Автономность хода от зарядки до зарядки - 445 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сохранить запас хода электромобиля зимой.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили рейтинг
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