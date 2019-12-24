ТОП-5 самых неэффективных электромобилей

Когда речь заходит об электромобилях, в первую очередь интерес проявляется к запасу хода. А вот о такой вещи как энергоэффективность, мало кто задумывается.

А зря! Дело в том, что зачастую электрокары с большим запасом хода на деле является самыми "прожорливыми". Свою "внушительную" дальнобойность они компенсируют батареями большей емкости, а вот с точки зрения "топливного" расхода (количество потребляемых киловатт-часов на 100 км пробега), эти автомобили – в явных аутсайдерах. И поскольку данная тема не особо раскрыта, OBOZREVATEL составил список электрокаров, у которых батарея большей емкости не является залогом отличной автономности хода (за основу были взяты данные международного электромобильного проекта Electric Vehicle Database).

В список были включены 5 электромобилей, которые уже находятся в продаже. "Отправной точкой" является показатель расхода более чем в 20 кВтч на 100 км пробега: оптимальным считается расход на уровне 15-18 кВтч. Такой, к слову, уTesla Model 3 (14,7 кВтч), Nissan Leaf (16,4 кВтч),а также Hyundai Kona Electric (15,7 кВтч для батареи на 39 кВтч и 16 кВтч для АКБ на 64 кВтч).

Audi e-tron 55 quattro

Audi e-tron 55 quattro cars.com

Электрический кроссовер Audi на сегодняшний день является самым "прожорливым" электромобилем– 23,4 кВтч на 100 км пробега. И это при батареи 95 кВтч! Неудивительно, что реальный запас хода составляет всего 370 км (при этом до недавнего обновления он составлял 355 км).

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace cars.com

Jaguar I-Pace во многих отношениях отличный электрокар, но вот с энергоэффективностью у него тоже проблемы – 22,9 кВтч/100 км.Батарея в "британце" установлена на 90 кВтч, запас хода – 370 км.

Porshe Taycan

Porshe Taycan cars.com

При разработке своего первого электромобиля Porsche делал упор на производительность, жертвуя как его энергоэффективностью, так и запасом хода. Итог –22,3 кВтч/100 км для версии Turbo и 22,9 кВтч для Turbo S. А вот, кстати, у неспортивных вариантов –Taycan 4S и 4 S Plus показатели еще более-менее – 20 и 20,4 кВтч соответственно.

Батарея у "турбированных" версий - на 93,4 кВтч, "эски" же используют 79,2-килловатт-часовой блок. Запас хода варьируется от 365 до 410 км.

Mercedes EQC 400 4MATIC

Mercedes EQC 400 4MATIC cars.com

Еще один немецкий премиальный кроссовер, который активно "кушает" энергию – Mercedes EQC 400 4MATIC. Он потребляет 22,2 кВтч на 100 км. Батарея –85 кВтч, реальный запас хода – 360 км.

Tesla Model X Performance

Tesla Model X Performance cars.com

Высокопроизводительная версия кроссовера Tesla Model X, которая замыкает данный рейтинг, также не щадит запасы своей батареи. При 100-киловатт-часовой батареи машина потребляет 21,3 кВтч на 100 км пробега. Автономность хода от зарядки до зарядки - 445 км.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сохранить запас хода электромобиля зимой.

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