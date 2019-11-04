Топ-5 любимых марок авто: что покупали украинцы в октябре

Прошлый месяц стал рекордным в Украине по продажам новых автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". По данным аналитиков, в октябре украинские жители купили и поставили на учет почти 9 тысяч новых легковых машин. По сравнению с октябрем прошлого года этот показатель вырос почти на четверть.

Продажи авто newspress.co.uk

Самой популярной маркой октября стала французская Renault, которую выбрали 1834 покупателя. По сравнению с прошлым годом продажи выросли в 2,3 раза. Бестселлером не только бренда, но и месяца стал Renault Logan с результатом 701 авто.

Renault Logan renault.ua

Второе место у японской Toyota, автомобили которой предпочли 1233 украинских пользователя. Несмотря на потерю позиции в рейтинге, спрос на новые автомобили японского бренда вырос на 37%.

На третьей позиции – корейский бренд Kia, за который своими сбережениями проголосовали 833 украинских покупателя. А из первой тройки у Kia самая лучшая динамика – 60-процентный рост продаж.

На четвертом месте немецкий Volkswagen, продажи которого выросли на треть и составили 604 авто.

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Замыкает пятерку самых популярных в Украине автомобильных брендов любимая многими чешская Skoda, продукция которой пользуется стабильным спросом украинцев. За октябрь 2019 удалось реализовать 537 авто, что лишь на 2 машины меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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В Топ-10 самых популярных марок месяца вошли: Nissan – 472 шт. (-22%); Hyundai – 463 шт. (+10%); Peugeot – 232 шт. (+40%); Mazda – 218 шт. (-17%) и Ford – 204 шт. (-34%).

Всего за 10 месяцев 2019 года в Украине приобрели 70,7 тысяч легковых автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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