ТОП-10 старых авто, на которых до сих пор ездят немцы

Компания BBE Automotive GmbH и немецкая ассоциация VDA (Verband der Automobilindustrie) подсчитали количество раритетных автомобилей, которые ездят по дорогам Германии.

За основу были взяты статистические данные Федерального ведомства транспортных средств Германии (KBA).

Оказалось, что по состоянию на 2020 год в ФРГ зарегистрировано 526 тысяч автомобилей, которым не менее 30 лет. Причем данные показали, что количество этих машин лишь прибавляется.

VW Kafer - самый популярный классический автомобиль в Германии. Фото: radiosarajevo.ba

Объясняется это тем, что те автомобили, которые появились в 1970-1980-х годах и уже относятся к классическим (например, VW Golf I / II, Opel Kadett C / D / E, Mercedes W123 / W124), были произведены в больших тиражах. Кроме того, такие автомобили надежны и годами служат верой и правдой своим владельцам.

autobild.de Mercedes R107 - самый популярный старый кабриолет у немцев. Фото: autobild.de

Впрочем, самым распространенным раритетом на немецких дорогах уже как не один год остается знаменитый VW Kafer – таких насчитывается 39 758 ед. За ним идет Mercedes W123 (22 667 ед.), а замыкает тройку – Mercedes R107 (21.320). В целом же ТОП-10 выглядит так:

VW Kafer Mercedes W123 Mercedes R107 Porsche 911 Mercedes W124 Mercedes W114/W115 VW T3 Mercedes S-Class (W116/W126) BMW 3-Series (E21/E30) VW Golf I/II

Самые популярные классические авто в Германии. Данные за 2020 года в разрезе с 2019-м. Скриншот документа

Отметим, что классические автомобили обладают в Германии особым статусом. У них специальные номерные знаки, кроме того, такие авто облагаются меньшими налогами, а их водителям разрешено ездить в тех зонах, где запрещено передвигаться обычным машинами из-за экологических ограничений. Классические авто считаются в Германии культурным наследием, однако, чтобы получить такой статус, каждая машина должна "в значительной степени соответствовать оригинальному состоянию" и пребывать в аккуратном виде.

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