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21 декабря • обновлено в 19:57
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Топ-10 лучших автомобильных двигателей 2019 года: все подробности

1.4т
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Стали известный результаты конкурса на лучший автомобильный двигатель Wards 10 Best Engine, проводимый американской компанией Wards IS Automotive.

BMW M340i

BMW M340i

Об этом сообщает интернет-портал организаторов. В этом году впервые с 1995 года конкурс получил новое название Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems – "10 Лучших двигателей и силовых агрегатов от Wards". Появление в названии "силовых агрегатов" обусловлено тем фактом, что в конкурсе все чаще стали участвовать автомобили на электротяге и гибридные модели.

Chevrolet Corvette Stingray

Chevrolet Corvette Stingray

Жюри выбрало 10 финалистов из 26-ти новых или существенно модернизированных силовых агрегатов для авто разных классов, появившихся в 2019 году. В этом году по условиям конкурса в нем принимали участие автомобили стоимостью не более $65 000. Все претенденты на победу в течении двух месяцев проходили дорожные испытания на дорогах штата Мичиган, США.

Ford Mustang

Ford Mustang

Члены жюри оценивали различные параметры силовых агрегатов, в том числе мощность, крутящий момент, уровень шума и вибраций, топливную экономичность и использование передовых технологий.

GMC Sierra

GMC Sierra

Впервые за последние 11 лет конкурса в списке финалистов оказались сразу три рядных "шестерки". Еще одним интересным фактом стало участие сразу четырех авто с тяговыми или вспомогательными электромоторами, причем, третий год подряд.

Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid

В нынешнем конкурсе победу одержали два спорткара, три семейных седана, два авто премиум класса, два пикапа и один электрический кроссовер. Полный список финалистов (в алфавитном порядке) выглядит следующим образом:

Топ-10 лучших автомобильных двигателей 2019 года

Топ-10 лучших автомобильных двигателей 2019 года

"Автомобильная промышленность делает огромные успехи, продолжая разрабатывать инновационные ДВС, одновременно вкладывая средства в гибриды, аккумуляторные батареи, гибриды на 48 В и установки с водородными топливными элементами", – отмечает директор конкурса Дрю Винтер.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV

Список победителей отражает тренды индустрии, которая пытается предложить пикапы, не требующие V8 под капотом, семейные авто, не нуждающиеся в мощных V6 и электрические кроссоверы, способные доставлять удовольствие от езды.

Mercedes-Benz GLE450

Mercedes-Benz GLE450

В список участников попали несколько двигателей, которые уже были отмечены призами в прошлогоднем конкурсе. Среди них – 3-литровый турбированный мотор BMW, двигатель Ram Pentastar eTorque, 4-цилиндровая гибридная силовая установка Honda, электромотор Hyundai, а также 4-цилиндровый двигатель Nissan VC-Turbo.

Nissan Altima

Nissan Altima

Победители конкурса получат свои награды 16 января 2020 года на торжественной церемонии WardsAuto Engine & Propulsion Summit в Детройте.

Ram 1500

Ram 1500

Как писал ранее OBOZREVATEL, европейская организация Euro NCAP провела финальную серию краш-тестов 2019 года.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
новости авто BMW Hyundai Chevrolet Honda Mercedes-Benz Ford Nissan Ram
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