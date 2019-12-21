Топ-10 лучших автомобильных двигателей 2019 года: все подробности

Стали известный результаты конкурса на лучший автомобильный двигатель Wards 10 Best Engine, проводимый американской компанией Wards IS Automotive.

BMW M340i

Об этом сообщает интернет-портал организаторов. В этом году впервые с 1995 года конкурс получил новое название Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems – "10 Лучших двигателей и силовых агрегатов от Wards". Появление в названии "силовых агрегатов" обусловлено тем фактом, что в конкурсе все чаще стали участвовать автомобили на электротяге и гибридные модели.

Chevrolet Corvette Stingray

Жюри выбрало 10 финалистов из 26-ти новых или существенно модернизированных силовых агрегатов для авто разных классов, появившихся в 2019 году. В этом году по условиям конкурса в нем принимали участие автомобили стоимостью не более $65 000. Все претенденты на победу в течении двух месяцев проходили дорожные испытания на дорогах штата Мичиган, США.

Ford Mustang

Члены жюри оценивали различные параметры силовых агрегатов, в том числе мощность, крутящий момент, уровень шума и вибраций, топливную экономичность и использование передовых технологий.

GMC Sierra

Впервые за последние 11 лет конкурса в списке финалистов оказались сразу три рядных "шестерки". Еще одним интересным фактом стало участие сразу четырех авто с тяговыми или вспомогательными электромоторами, причем, третий год подряд.

Honda Accord Hybrid

В нынешнем конкурсе победу одержали два спорткара, три семейных седана, два авто премиум класса, два пикапа и один электрический кроссовер. Полный список финалистов (в алфавитном порядке) выглядит следующим образом:

Топ-10 лучших автомобильных двигателей 2019 года

"Автомобильная промышленность делает огромные успехи, продолжая разрабатывать инновационные ДВС, одновременно вкладывая средства в гибриды, аккумуляторные батареи, гибриды на 48 В и установки с водородными топливными элементами", – отмечает директор конкурса Дрю Винтер.

Hyundai Sonata

Hyundai Kona EV

Список победителей отражает тренды индустрии, которая пытается предложить пикапы, не требующие V8 под капотом, семейные авто, не нуждающиеся в мощных V6 и электрические кроссоверы, способные доставлять удовольствие от езды.

Mercedes-Benz GLE450

В список участников попали несколько двигателей, которые уже были отмечены призами в прошлогоднем конкурсе. Среди них – 3-литровый турбированный мотор BMW, двигатель Ram Pentastar eTorque, 4-цилиндровая гибридная силовая установка Honda, электромотор Hyundai, а также 4-цилиндровый двигатель Nissan VC-Turbo.

Nissan Altima

Победители конкурса получат свои награды 16 января 2020 года на торжественной церемонии WardsAuto Engine & Propulsion Summit в Детройте.

Ram 1500

Как писал ранее OBOZREVATEL, европейская организация Euro NCAP провела финальную серию краш-тестов 2019 года.

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