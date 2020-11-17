ТОП-10 автомобилей, которые идеально подойдут женщинам

Найти идеальный женский автомобиль – не такая простая задача, как может показаться. АвтоОбоз решил серьезно разобраться в этом вопросе, чтобы выделить ТОП-10 лучших авто.

Мы постарались подобрать наиболее неочевидные предложения, которые точно привлекут самых симпатичных покупателей набором важных качеств. Тем не менее, предлагаем начать с наиболее простых вариантов, которые в первую очередь приходят на ум. Хотя и с ними все не так просто.

Mini wroom.ru

Существует стереотип, что женский автомобиль должен быть маленьким, розовым и миловидным. Это абсолютно устаревшее мнение, которое в то же время сформировано определенным рыночным спросом. Производители постоянно заигрывают с яркими цветами, а девушки с радостью реагируют на "милый" дизайн. Правда, не все.

Fiat 500 auto.ironhorse.ru

Тем не менее, если вам кажется, что именно такой автомобиль подходит для женщины, можно обратить внимание на любую имиджевую модель, которая попадает под такой стереотип – Mini, Fiat 500, VW Beetle. И дело не только в дизайне. Компактные размеры кузова выручают в тесных городских пространствах и позволяют чувствовать себя увереннее за рулем – это касается не только женщин.

VW Beetle media.ed.edmunds-media.com

В то же время более практичные покупатели прекрасной половины человечества обращают внимание на то, сколько автомобиля можно получить за конкретную сумму денег. Очень семейный подход. В этом случае на помощь приходят бюджетные модели вроде Renault Logan и Peugeot 301. Эти практичные седаны всегда дешевле и крупнее "гламурных" хэтчбеков, о которых мы говорили выше. Еще и багажник вместительнее.

Renault Logan rtds.ru

Peugeot 301 auto.ironhorse.ru

Если необходимо сделать выбор в еще более практичную сторону, стоит обратить внимание на универсал или даже минивэн. Skoda Octavia Combi и Citroen Berlingo отлично справятся с поставленными задачами и сумеют разместить несколько детей и огромное количество багажа.

Skoda Octavia Combi abs-market.ru

Citroen Berlingo zr.ru

Популярность кроссоверов сегодня неоспорима. Поэтому девушки часто обращают внимание на SUV. Одно из самых популярных предложений в данном сегменте на украинском рынке – компактный кроссовер Toyota RAV4. Беспроигрышный вариант. Фактически, модель способна предложить почти все то же самое, что и машины выше, но дополняет список своих достоинств современным стильным дизайном. В плане позиционирования RAV4 – абсолютный унисекс, поэтому модель так популярна во всем мире.

Toyota RAV4 ixbt.com

С функциональными решениями и украшениями на колесах разобрались. Но женщинам нравятся элегантные автомобили .Что можно предложить в таком стиле? Это вскрывает проблему современного автопрома: почти все новые модели выглядят очень агрессивно и даже брутально. Некоторых покупателей это отталкивает. Неудивительно, что женщины редко могут представить себя за рулем условной Audi – в большинстве своем немецкие машины смотрятся строго.

Hyundai Grandeur ymimg1.b8cdn.com

Но на рынке еще остались автомобили, которые могут порадовать приятной стилистикой и довольно спокойным дизайном. Визуальный релакс на колесах – это седан Hyundai Grandeur. "Мягкие" формы, плавные линии и никакого намека на агрессию – этот корейский седан словно плывет над дорогой как шелковый платок, даже когда стоит на парковке.

Toyota Camry autogoda.ru

Интересно, что в этом же сегменте можно отметить еще один седан бизнес-класса. Toyota Camry, которую почему-то принято считать исключительно мужским выбором, в актуальном поколении выглядит намного элегантнее своих предшественников, совсем не кажется мощной или быстрой и намекает на мягкий, комфортный ход.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об автомобилях, которые наилучшим образом подходят для покупки в 2020 году. Каждый, кто выбирает эти модели, остается очень доволен своей новой машиной.