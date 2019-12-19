Новенькие Ford Mustang Shelby разбили по пути в автосалон

В США угодил в ДТП автовоз, который перевозил заряженные Ford Mustang 2020. К грусти автофанатов, без повреждений пони-каров не обошлось.

Как выяснил OBOZREVATEL, авария произошла в центре Детройта. Водитель тягача Ford F-350, буксировавший довесок с двумя Ford Mustang Shelby GT500, потерял управление над автомобилем на эстакаде и "ушел" в неуправляемый занос. В результате пикап развернуло почти на 360 градусов, а прицеп с новыми "Шелби" перевернулся на бок.

Разбитые Ford Mustang Shelby Скриншот с видео

Видеосъемка происшествия, сделанная с вертолёта, не даёт точных представлений о степени повреждений автомобилей. Однако можно заметить, что один из Мустангов (серый) получил более серьёзный урон – у него оказалась полностью "смята" передняя часть.

К сожалению, клиентские поставки Ford Mustang Shelby GT500 2020 года только начались, тираж этой модели небольшой, а потому владельцам разбитых авто наверняка придётся подождать подменных спорткаров.

Отметим, что Ford Mustang Shelby GT500 2020 является одним из самых мощных авто современности. Спорткар оснащается 5,2-литровым турбомотором V8, выдающим 760 л.с. и 847 Нм, а до "сотни" он разгоняется за 3 сек. Стартовая цена автомобиля составляет 74 000 долларов, но из-за большого ажиотажа некоторые дилеры просят за него 100 000, 150 000 и даже 170 000 долларов.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, новый Porsche за 300 000 разбили во время клиентского теста.

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