Renault отказалась от топливных авто в пользу электрокаров и фургонов

Компания Renault намерена отказаться от производства топливных легковых авто и сконцентрировать свои усилия на электромобилях, а также легкой коммерческой техники (LCV). Однако паниковать раньше времени не стоит. Эта стратегия касается лишь одного автомобильного рынка, пускай и самого большого в мире – Китая.

Французский автопроизводитель много лет боролся за продвижение на китайский рынок. В 2013 году он объявил о создании совместного предприятия с Dongfeng Motor Corporation и основал завод в Ухани. Однако теперь Рено выйдет из своей доли – продажи автомобилей, оснащенных ДВС, компанию откровенно не устраивают. В прошлом году удалось реализовать лишь 20 000 машин, при том что завод рассчитан на выпуск 110 000 авто ежегодно. Сейчас это предприятие выпускает кроссоверы Renault Captur. Kadjar и Koleos.

Renault Koleos automobile-magazine.fr

Вместо этого Renault сосредоточит свои усилия на "электричках" – в отношении них компания выстраивает большие планы. В этом ей помогут два других совместных предприятия – eGT New Energy Automotive и Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV). Первый завод сконцентрируется на продвижении дешевого электрического кроссовера Renault City K-ZE, производство которого началось в 2019-м. Renault хочет нарастить продажи этой модели, а в 2021 году вывести её за пределы Китая (в Европе новинку будут продавать под маркой Dacia). Что же касается второй производственной площадки, на неё возложена следующая задача: захватить 45% китайского рынка электромобилей в 2022 году, выпустив четыре новые модели.

Renault City K-ZE carscoops.com

Другим направлением в отношении Китая для Renault станет лёгкий коммерческий транспорт. До 2023 года ещё совместное предприятие – Renault Brilliance Jinbei Automotive Co – расширит свою модельную линейку до 5 автомобилей. В будущем их будут экспортировать за границу.

Renault City K-ZE carscoops.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что уже в этом году Renault выпустит для Европы компактный электрический кроссовер, который якобы получит запас хода в 600 км.

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